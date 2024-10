Selargius, l’ulivo in memoria della prima moglie del marito rischia l’abbattimento: “Dopo il mio sos rimarrà in piedi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una storia che porta con se tenerezza e voglia di salvaguardare anche quelle cose, spesso piccole e agli occhi di tanti insignificanti. A Selargius, in via dei Lillà, dal 2017 è stato impiantato un albero di ulivo nel terreno accanto alla casa nella quale vivono Salvatore e la moglie, Viviana Vampiro. È proprio lei ad avere portato avanti una piccola battaglia, per lei però immensa: “Sono l’attuale moglie di Salvatore, lui è vedovo perchè aveva perso la prima coniuge, Michela Greca Cocco, stroncata dalla Sla”. Proprio a lei, in sua memoria, la coppia ha voluto piantare un albero. Che, però, col passare del tempo, avrebbe dato fastidio: “Qualche vicino si è lamentato e così, ho deciso di scrivere una email al sindaco Gigi Concu”. Il messaggio di posta elettronica l’ha spedito solo dopo aver notato strani movimenti nel terreno: “Wualche giorno fa si sono presentati gli operai del Comune per abbattere la pianta perchè a qualcuno dava fastidio. La prego di prendere in considerazione che per noi quella pianta vuole dire molto, è un ricordo e non bisogna abbatterla”.

La risposta, sempre via email, del primo cittadino, sgombra il campo da ogni paura: “La pianta non verrà abbattuta, è stata solo ripulita. Stia tranquilla”. E la Vampiro esulta: “Sono molto felice, così come lo è anche mio marito. Quell’albero è molto importante sia per me che per lui”.