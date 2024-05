Selargius, l’sos di una coppia: “Aiutateci a curare nostra figlia con un tumore agli occhi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una bimba di ventuno mesi in lotta contro un retinoblastoma e i suoi genitori, una 44enne di Quartu e un trentanovenne di Selargius, che non riescono a sostenere le spese, spesso folli, dei viaggi all’ospedale di Siena, il Santa Maria La Scotte. Da qui il loro appello, fatto anche su Casteddu Online.

“Ciao a tutti, sono una bimba di 21 mesi e vivo a Cagliari, da questo mese sono in cura presso l’ospedale Santa Maria La Scotte a Siena,mi hanno diagnosticato il retinoblastoma,un tumore maligno,che colpisce soprattutto i bimbi dalla nascita sino ai 3 anni,a me l hanno diagnosticato in entrambi gli occhi. Venerdì 3 maggio mi hanno già fatto il primo trattamento intra-arterioso chemioterapico,e questo dovrò ripeterlo ogni 3 settimane. La mia mamma è disoccupata,mentre papà è elettricista, ho altri 2 fratelli,e per noi è importante che riesca ogni 3 settimane recarmi a Siena e la spesa e davvero dispendiosa per noi, quindi chiedo gentilmente a chi può donare qualcosa per i prossimi viaggi”. Il codice Iban è IT45U3608105138225711525725.