Selargius, ladri e vandali scatenati in parrocchia: “Hanno rubato soldi e una cassetta degli attrezzi”

Ladri e vandali scatenati a Selargius, nella notte qualcuno ha fatto visita, illegalmente, prima alla scuola di via Rossini e, subito dopo, alla parrocchia di San Salvatore. E i danni sono, purtroppo, ingenti. In un frame di un video pubblicato da don Vittorio Quaranta su Facebook si nota una persona, incappucciata, intenta a forzare uno degli ingressi della chiesa: “È entrato in parrocchia, forzando poi l’ufficio di don Emmanuel”. Il bottino? “Una cassetta degli attrezzi e dei soldi custoditi nella camera del religioso”. Le immagini sono già al vaglio dei carabinieri, che sperano presto di poter dare un nome almeno a uno dei balordi che, nonostante le telecamere presenti, si sono coperti il volto e sono entrati in azione arrecando gravi danni. Don Quaranta si è accorto di tutto solo di prima mattina, quando ha raggiunto i locali della parrocchia, trovando distruzione e caos.

Nella vicina scuola presi di mira i bagni degli studenti: “Questo tizio è probabilmente lo stesso”, prosegue don Quaranta: “Vi invito a stare attenti perchè, sicuramente, è una mano che non ha intenzione di fermarsi”.