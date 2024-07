Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Selargius, la strage degli ulivi fa esplodere la rabbia dei cittadini: tutti in strada per dire no a Tyrrenian Link, che diventa un caso regionale. Con grande sorpresa dei cittardini, ecco cosa è accaduto: “Stamattina Terna all’ alba ha mandato operai a sradicare tutti gli ulivi con una violenza inaudita e prepotenza senza pari, in risposta alla nostra rivolta degli ulivi. Questa è una dichiarazione di guerra!

Stanno partendo da Nuoro con camioncino e cisterne x ripiantare altri alberi. Metteremo oleandro, timo, lentischio, rosmarino,acacia possibilmente saligna,agnocasto, fillirea, mimosa, ginestra, corbezzolo,mandorli, alaterno, giuggiolo che sono i più resistenti. Chiediamo con urgenza la partecipazione di tutti i sardi, di tutti i gruppi. Il terreno degli ulivi di fronte alla stazione di Terna deve diventare il simbolo della nostra resistenza sarda !!! Pregasi massima condivisione e partecipazione!”, scrive il comitato di difesa del territorio che contesta il progetto di Tyrrenian Limk.