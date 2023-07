Selargius in festa, una nuova centenaria in città e gli auguri speciali dal sindaco Gigi Concu insieme alla consigliera Marianna Mameli a nome di tutta la comunità: “Laura Saba il secolo lo ha raggiunto solo per l’anagrafe. Ha la mente velocissima, gli occhi arzilli e una lucidità da far invidia ai giovani”. Commossa la super nonnina ha ripetuto più volte: “Non mi du creia de arribai a centu”, e il primo cittadino le ha risposto: “Noi siamo pronti a festeggiare anche i centouno”. Una grande torta, degna per questo importante traguardo, e una pergamena in ricordo per la “super centenaria” che abita a Selargius dall’età di 11 anni,

di ritorno dalla Francia dove la famiglia, selargina, si era trasferita per lavoro. Qui è cresciuta, mettendo al mondo sette figli che non la lasciano sola un istante “per godersi questa donna speciale, che potrebbe essere la nonnina di tutti noi”.