Selargius, il dramma: “Volo vietato e niente visita in Veneto per il trapianto di polmone”

Un volo della speranza che si è trasformato in un incubo, in un mancato obbiettivo raggiunto: quello della visita che avrebbe spalancato a Ferruccio Sanvido, 66enne di Selargius, ex consigliere comunale molto noto in paese ma anche nei palazzi della Regione per i decenni trascorsi a lavorare come funzionario, le porte del reparto dell’ospedale per sottoporsi, tra pochi mesi, al trapianto di polmone. Sarebbe dovuto arrivare a Verona, per poi raggiungere Padova: Sanvido, però, l’aereo che l’avrebbe dovuto portare sino in Veneto, l’ha visto solo da fermo: “Il comandante, lo scorso 26 giugno, si è rifiutato di farmi partire perché avevo due stroller per l’ossigeno, per lui c’era una situazione di pericolo. Non ha voluto sentire ragioni e, addirittura, i passeggeri gli hanno fatto un applauso”. Volo della speranza rimandato a chissà quando. Sanvido è furioso e racconta di aver tentato di smuovere qualcosa, a livello regionale, sia per lui sia per chi si trova nelle sue stesse condizioni: “Ho una fibrosi polmonare diagnosticata dal 2019, da due anni sono in lista per il trapianto e in Sardegna non c’è un centro specializzato. Ogni giorno devo prendere due pastiglie, ma negli ultimi quattro mesi la malattia ha avuto una recrudescenza e i medicinali non bastano più”. Se fosse arrivato a Padova, la sua battaglia avrebbe avuto un’importante accelerata. Invece, dovrà ancora attendere, chissà per quanto tempo. Sanvido ha pubblicato su Facebook l’ultima email spedita all’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, pochi giorni dopo la mancata partenza. “Gliene avevo inviata un’altra, dieci giorni prima del volo, per lamentarmi dei costi alti delle visite in intramoenia e delle troppe barriere architettoniche che, chi vive in un’Isola, non riesce a superare. Tra le tante ci sono, per i malati come me, anche i viaggi in aereo. Voglio vivere, voglio solo vivere. Sto lottando per me e per tante altre persone che si trovano nelle mie stesse condizioni e che ho avuto modo di conoscere grazie a un’associazione dedicata ai malati di fibrosi polmonare che mi vede fare parte del direttivo”. Ecco, di seguito, l’ultima email spedita all’assessore.

“Buongiorno assessore Nieddu, sono Ferruccio Sanvido e nel richiamare una mia precedente nota urgente, del 13 giugno, a cui Lei e la sua struttura non ha ritenuto voler dar seguito, mi trovo obbligato a rappresentare in dettaglio quanto segue.Vede, assessore, sono affetto da una fibrosi polmonare ideopatica, una malattia rara invalidante al 100% che mi limita in tutte le più semplici attività quotidiane rendendomi non autosufficiente e a causa della quale sono in cura da circa due anni e mezzo nella struttura del centro di Pneumatologia dell’ospedale Binaghi, con una terapia che prevede la quotidiana assunzione di due pastiglie (di euro 71 ognuna, per fortuna dispensate con modalità ospedaliera) e, più recentemente, all’uso di ossigeno crioscopico durante tutto l’arco della giornata, allo scopo di contenere la degenerazione di questa malattia considerata irreversibile. Purtroppo, nel mio caso, il farmaco sta risultando inefficace, quindi dovrò sottopormi, quanto prima, a trapianto di polmone che, come credo Lei sappia, non può essere effettuato in Sardegna per l’assenza di una struttura specialistica. Ho inteso premettere tutto ciò perché, quanto mi accingo a descrivere, riguarda tanti altri residenti in Sardegna che come me condividono le limitazioni di questa patologia ma soprattutto le barriere architettoniche di certa negligente e insensibile burocrazia. La richiesta urgente del 13 giugno, presentata per consentirmi di effettuare la visita propedeutica per il trapianto di polmone, invitava Lei e altri nove in indirizzo a richiedere, coordinandosi, un’integrazione o un’interpretazione autentica al regolamento Enac per consentire il trasporto e l’impiego dei dispositivi salvavita come lo stroller, sui voli di linea andata e ritorno dalla Sardegna, altrimenti impediti dall’equiparazione a pericolosi volumi di liquidi o aeriformi eccedenti i 100 centilitri. Tale limitazione risulta una ‘barriera architettonica’ solamente per chi vive nelle isole, in quanto le alternative per un trasferimento sarebbero di tipo navale, molto più lunghe e disagevoli, che per garantire una sufficiente autonomia respiratoria costringono all’affitto di un’autoambulanza, in quanto non è disponibile in Sardegna un dispositivo ad uso personale che garantisca 24 ore di copertura, il tutto al modico costo di 12mila euro.Tutto ciò premesso, e nonostante non vi sia stato alcun intervento a sostegno e condivisione, se non da parte della prefettura di Cagliari e della direzione dell’assessorato dei Trasporti, sono riuscito, o almeno così ritenevo, a concordare, con la sede centrale di Barcellona della compagnia Volotea, l’autorizzazione per un volo di andata e ritorno Cagliari-Verona e Verona-Cagliari (27/06–28/06) per me e il mio accompagnatore, rappresentando la problematica in argomento e trasmettendo, preventivamente alla prenotazione dei biglietti, la documentazione relativa alla scheda tecnica del dispositivo e la certificazione sanitaria che ne dispone l’uso. Per sincerarmi che non vi fossero intoppi, considerato che per raggiungere Padova, mi necessitava un’autonomia di almeno 6-7ore, ho previsto l’utilizzo di due stroller, concordando preventivamente tempistica ridotta per l’accesso all’aereo e un’aggiuntiva dotazione di ossigeno al mio arrivo a Verona. Tutto sembrava risolto tant’è che ottenute le carte d’imbarco, previo controllo dei due dispositivi, fatto il check in, trasportato con priorità riservata agli invalidi e preso posto a bordo, la mia opportunità è svanita, per decisione del comandante che ha ritenuto ‘pericoloso per il volo’ la presenza mia con i due dispositivi salva vita, obbligandomi senza sentir ragioni a scendere dall’aeromobile. Non gli posso nascondere il disappunto e avvilimento per tale improvviso cambiamento. Ho dovuto, perciò, annullare la visita col primario di chirurgia polmonare del Policlinico, il trasporto da Verona a Padova e la fornitura dei dispositivi per l’ossigeno, paradossalmente non adattabili a quelli forniti in Sardegna dalla stessa azienda. Così come trovo avvilente, anacronistica e discriminatoria la posizione assunta dal servizio Assl per i ricoveri fuori regione, il quale ottusamente nega l’autorizzazione alla visita propedeutica in regime di intramoenia e quindi agli e eventuali rimborsi e spese sostenute, applicando le disposizioni di cui all’articolo 92 comma 16 della legge Finanziaria nunero 388/2000 e l’aricolo 8 septies del decreto legislativo 502/92 introdotto dal decreto 229/99. Vede, assessore, considerato che delle leggi e articoli su richiamate non vi è traccia alcuna nella modulistica per l’accesso a tali prestazioni eil regime d’intramoenia è consentito e previsto dal servizio sanitario nazionale con normative più recenti (la numero 120 del 03/08/07 e la 189 del 08/11/2012) per rispondere alla dilatazione eccessiva dei tempi di prenotazione l’aggravamento della mia patologia, mal collima con i tempi d’attesa imposti dal Cup e l’urgenza proposta nella relazione sanitaria per l’intervento di trapianto. Sono consapevole di non essere l’unico a dover sottostare a tali ingiuste forche caudine che, con maggiore sensibilità e perspicacia da parte delle istituzioni potrebbero essere risolte, ma anche di essere forse uno dei pochi che ha inteso reagire a tale vergognosa insensibile apatia, tento attraverso questa mia lettera di diventare l’ultimo dei costretti a tanto calvario. In conclusione, assessore Nieddu, Le chiedo di intervenire in modo celere e appropriato per consentire una continuità sanitaria che, in tempi di enfatizzazione del riconoscimento europeo e nazionale dell’insularità, risulta oltremodo necessaria, perché disattesa”.