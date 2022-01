Selargius dice addio a Francesco Matta, stroncato dal Covid a 38 anni

Lacrime a Selargius per una nuova giovane vittima del Coronavirus. Francesco Matta, 38 anni, è morto qualche giorno fa e solo oggi è stato celebrato il suo funerale. Il suo nome rientra nell’ultimo bollettino dei morti di Covid in Sardegna. Un giovane molto conosciuto, sui social sono tanti i commenti di cordoglio dei suoi tanti amici e conoscenti che, qualche ora fa, l’hanno salutato per l’ultima volta. C’è chi ha pubblicato delle foto scattate durante una serata all’aperto, chi con Francesco in sella alla sua moto, sempre sorridente. Non era mai stato ricoverato all’ospedale, Francesco Matta. E il suo decesso, avvenuto in casa, va inserito tra quelli di chi non era vaccinato, come si apprende da fonti sanitarie qualificate. Il trentottenne, inoltre, non aveva altre patologie.

Un lutto che colpisce tutta la comunità selargina e anche il sindaco Gigi Concu: “È purtroppo l’ennesima vittima che la nostra Comunità si trova a piangere da inizio pandemia, che ovviamente non può lasciarci indifferenti. Esprimo a nome personale e di tutta l’amministrazione comunale le più sentite condoglianze ai familiari, con la speranza che sia l’ultimo lutto, e non solo per Selargius. In questi giorni che fanno registrare un aumento generalizzato di contagi e di decessi in tutta la Regione, preoccupano purtroppo anche gli ultimi dati relativi alla nostra cittadina, che nel giro di poche settimane ha visto crescere i contagi passati dai 90 di inizio gennaio ai 400 odierni. Una situazione che mi porta ancora una volta ad appellarmi al senso di responsabilità di ognuno di noi, invitando tutti al massimo rispetto delle norme volte a contenere la diffusione del contagio”.