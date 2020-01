Selargius, fiamme e paura in un casolare: i vigili del fuoco salvano cinque cani

In fiamme a Selargius un casolare, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza la struttura, messi in salvo cinque cani nell’area coinvolta dal rogo.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti intorno alle 17 per un’incendio che si è sviluppato in un casolare in un’area periferica nei pressi della statale 554 in territorio del comune di Selargius.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento con il supporto di due autobotti e un furgone per un totale di quattro automezzi e dieci operatori che all’arrivo sul posto hanno provveduto allo spegnimento all’interno della struttura e nell’area esterna hanno bonificato alcuni focolai che hanno coinvolto masserizie e attrezzature varie.

Durante le operazioni di spegnimento sono stati individuati e messi in salvo cinque cani.

Gli operatori hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante.

L’intervento si è protratto per alcune ore e terminato intorno alle 20.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte del ROS (responsabile operazioni di soccorso) dei Vigili del Fuoco.