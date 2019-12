Selargius, fiamme alte dentro un garage: intervento urgente dei vigili del fuoco, evacuato lo stabile. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Selargius in via Cimarosa, per l’incendio di un locale adibito a garage: la sala operativa 115, ha inviato sul luogo dell’evento una squadra operativa con APS (Autopompaserbatoio) ed in supporto un autobotte e un carro autorespiratori dalla sede centrale di viale Marconi. Giunti sul posto hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area, sul posto anche il funzionario di guardia per le verifiche dello stabile, fatto evacuare in via precauzionale.