Selargius e San Gavino, vi alla seconda edizione del festival letterario “Anderas”

Selargius e San Gavino, al via la seconda edizione del Festival Letterario Anderas 2023 organizzato dalla Fondazione “Faustino Onnis”: una manifestazione partecipata, diffusa e inclusiva e che si pone l’obiettivo di creare una rete culturale ampia, di sostenere il mondo dell’editoria e di mantenere alta l’attenzione sulla questione della Lingua sarda. Un programma ricco e variegato che prevede presentazioni di importanti novità editoriali, talk, tavole rotonde, un focus interamente dedicato al mondo dell’espressione poetica, interviste e incontri su tematiche attuali, proiezioni di docu-film, la visita guidata all’interno del Fondo librario Faustino Onnis. Oggi, presso il Centro Culturale di Piazza Si ‘e Boi a Selargius, primo evento con Nino Landis che presenterà il libro di poesie sarde “In punta de billetto” in dialogo con una delle Direttrici Artistiche del Festival, Anna Cristina Serra.

Non è un inizio “casuale” l’esordio con le poesie in lingua sarda: Anderas si caratterizza proprio per tenere alta l’attenzione sulla lingua e la produzione letteraria isolana.

Sempre su questa linea, alle 18:00, saggistica e tradizioni poetiche di Fonni con Andrìa Nonne e il suo “Chentu poetas. Fonne, tre sèculos de istorìa”. Alle 19:00 spazio alla narrativa in lingua italiana con Cristina Caboni che presenterà il romanzo di successo “La collana di cristallo”. Dialogherà con lei un’altra scrittrice, Valeria Usala, che creerà una interessante condivisione di idee tra autrici. L’incontro verrà tradotto in Lingua LIS da Luciana Ledda.

A chiudere, alle ore 20:30, il racconto di Rossana Copez “Benedetta Judikissa di Kalari”, in dialogo con la Direttrice Artistica del Festival Laura Medda.

La presentazione si lega a un progetto de “La Fabbrica illuminata” attraverso le letture sceniche eseguite da Elena Pau. L’evento è organizzato in collaborazione con il Festival Letterario “Dialoghi di Carta”.

Sempre oggi, ma nell’altra sede di San Gavino, presso il C’Entro di via Santa Croce, in cartellone la presentazione di “Oceanografie”, un libro di poesie in lingua italiana scritte da Alberto Contu. L’autore dialogherà con Stefano Curreli.

L’evento è in collaborazione con le locali Associazione Culturale Skizzo e Associazione Curatoria Monreale: in questo modo, il Festival Anderas vuol aprirsi al territorio promuovendo collaborazioni con il mondo dell’associazionismo e con tutte le risorse locali.

Domani la giornata inizierà al Centro Culturale di Piazza Si ‘e Boi a Selargius sempre con la poesia. Alle 10:30 “In cammino – Anderas” seconda edizione a cura dell’Associazione Incontri di-Versi, a cui seguirà, alle 11:30, Claudio Moica che presenterà “Non scrivo poesie di domenica”, in dialogo con uno dei Direttori Artistici del Festival, Duilio Caocci.

Nel pomeriggio ci si sposta al Parco Ex-Vetreria di Pirri (Via Andrè Marie Ampere). Alle 17:00 la presentazione de “L’ospite indelicato” di Lorena Carboni, con le letture a cura di Simonetta Soro.

Alle ore 18 un omaggio a Benvenuto Lobina, a trent’anni dalla sua scomparsa, da parte di Anna Cristina Serra e Michela Atzeni. Reading delle poetesse e dei poeti alle 18:15 con “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io”. Parteciperanno Cinzia Novati, Paolo Angioni, Carlo Boassa, Riccardo Cabitza, Ilaria Demurtas, Matteo Scarano, Sergio Cicalò, Mario Cubeddu, Anna Cristina Serra, Nino Landis, Claudio Moica, Angelica Piras.

La presentazione sarà a cura di Duilio Caocci, l’evento è in collaborazione con Cada Die Teatro. Chiude la giornata, alle ore 20:30, Clara Farina che presenterà “A boghe crara. Ammàjos de versos e mùsica”, in dialogo con Anna Cristina Serra.

Domenica sarà ancora al Parco Ex-Vetreria di Pirri, la mattina vedrà la Tavola Rotonda “Esperienze culturali: scrittura, informazione giornalistica, divulgazione editoriale”, la presentazione sarà a cura di Duilio Caocci, per un evento realizzato in collaborazione con Ierfop Onlus, di cui Roberto Pili è presidente, nel segno del carattere inclusivo del Festival.

Chiuderà la giornata e il primo weekend di Anderas 2023 lo spettacolo “Studio notturno per sonnambulismo” (inizio alle ore 20:30). Il testo è opera di un poeta scomparso recentemente, Enrico Sanna.