Selargius dice addio al suo primo meccanico, è morto a 88 anni Ignazio Melis

Si è spento all’ età di 88 anni Ignazio Melis, è stato il primo meccanico di Selargius ed un grandissimo appassionato di auto e moto d’epoca. La sua è una storia d’altri tempi ,avrebbe dovuto fare il falegname ed invece capitò quasi per caso in un officina meccanica e da quel momento capì che la professione di meccanico sarebbe stata la sua passione ed il suo futuro. Dopo l’ apprendistato finalmente nel 1954 aprì un’officina tutta sua in un garage di via Manin , lavorando dapprima sulle moto e poi anche sulle auto . Erano gli anni della ricostruzione e della rinascita economica della nazione ed anche un borgo rurale come Selargius si dotava di veicoli a motore. Ignazio si specializzò nella trasformazione delle Balilla e delle Fiat 514 e 1100 in camioncino, attività che gli consentì di acquistare negli anni successivi un terreno a breve distanza dal garage e di costruire casa . Una vita trascorsa tra i motori ,una dedizione al lavoro esemplare hanno fatto di Ignazio Melis nel corso degli anni un punto di riferimento per Selargius e non solo.

La sua profonda passione per le auto d’epoca lo portò ad essere uno dei fondatori dell’ Associazione Automoto d’Epoca Sardegna , passione che ha trasmesso ai suoi figli Angelo e Giorgio. Anche dopo essere andato in pensione ha continuato a seguire la sua splendida collezione di auto d’ epoca e ad elargire consigli preziosi a tante persone che condividevano come lui la medesima passione . In centinaia hanno gremito la chiesa della Beata Maria Vergine Assunta a Selargius per tributargli l’ ultimo saluto e per unirsi in preghiera alla sua famiglia che Ignazio ha amato fino alla fine nonostante fosse afflitto da una lunga malattia . Il ricordo di una persona mite e amorevole accompagnerà per sempre la compagna di un intera vita, i suoi figli e le sue 7 adorate nipoti, Silvia, Benedetta, Maura, Sabrina, Carlotta, Giorgia e Marta.