Guerra ai topi a Selargius, via alle derattizzazioni: si parte da via Crispi

Selargius, via alle derattizzazioni. I tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti effettueranno la derattizzazione nelle pertinenze pubbliche delle vie Crispi, Bellini, Monte Arci, delle Mimose e I Maggio. Ecco il programma: Giovedì 12 dicembre, dalle 8:30 alle 10:30, via Crispi (pressi civico 51), via Bellini (pressi civico 27), via Monte Arci (pressi civico 19). venerdì 13 dicembre, dalle 8:30 alle 10:30, via delle Mimose angolo via dei Giacinti, via I Maggio (pressi civici 29-31).

L’avviso ai cittadini. Vietato danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato. Ma anche introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.