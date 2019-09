Selargius, choc nella scuola dei bambini: cartello “hot” per segnalare il bagno delle femmine

Il bagno delle femmine dell’istituto comprensivo di Su Planu a Selargius? È segnalato bene ed in grande, con tanto di foglio con carta intestata della scuola. Il piccolo (?) problema arriva quando si osserva meglio: la foto di una ragazza dalle forme decisamente “generose”, per un cartello che, nei fatti, rasenterebbe il sessismo. La nostra redazione è entrata in possesso del cartello, alquanto inappropriato in una scuola frequentata, anche, da bambini e bambine di cinque anni. Molti genitori, imbufaliti, hanno chiamato la segreteria dell’istituto: “Ma come, una foto simile nella scuola dove vanno i nostri figli? Scherziamo?”. E c’è anche una certezza: chi ha risposto ad una delle telefonate di protesta sapeva perfettamente della presenza di quel foglio visto che, quando uno dei genitori ha chiesto informazioni, si sarebbe sentito rispondere che “quello è il bagno riservato alla segreteria”. E, quando è stato fatto notare che l’immagine non fosse idonea in un istituto dove gli alunni più “anziani” hanno tredici anni, la risposta sarebbe stata serafica: “Va bene, riferirò”.