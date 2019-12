Selargius, cantiere per le rotatorie: stop al traffico per un mese in via Is Corrias

Via alle due rotatorie in via Is Corrias. Ma il cantiere si porterà via i parcheggi e la strada sarà chiuso al traffico. L’ordinanza del comandante dei Vigili di Selargius Marco Cantori è di oggi. Dal 9 dicembre al 10 gennaio prossimo dalle 7 alle 18, in via Is Corrias nel tratto tra via Goceano e via del Timo, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione e transito. Niente parcheggio e non si potrà nemmeno passare. Questo per consentire alla ditta In.Co (la società che si è aggiudicata l’appalto per i lavori) di realizzare le due nuove rotatorie.