Selargius, auto in fiamme sulla 554 al bivio per Settimo San Pietro: paura e traffico in tilt

Paura sulla Ss 554, a Selargius, al semaforo dove c’è il bivio per Settimo San Pietro. Un’automobile con a bordo una donna ha preso fuoco, all’improvviso. La malcapitata non si è lasciata prendere dal panico e, dopo essersi fermata, è uscita fuori dalla vettura e ha subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. La maxi colonna di fumo nero è visibile da grande distanza, e l’incendio sta creando numerosi disagi agli automobilisti, tutti incolonnati proprio all’ora di punta. Molto probabile che all’origine del rogo ci sia un problema di natura elettrica. In azione anche la polizia Locale selargina per dirigere il traffico, attualmente congestionato in tutta la zona. La donna al volante dell’auto distrutta dal fuoco, fortunatamente, non è rimasta ferita: per lei solo tanta paura e un grosso spavento.