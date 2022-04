Selargius, auto fuori strada nella Ss 554: solo tanta paura per il guidatore

Incidente senza feriti a Selargius, sulla Ss 554, all’altezza del distributore di benzina della Q8 e poco prima di arrivare al confine con Monserrato. Un’automobile rossa, per cause che eventualmente dovrà accertare l’Anas, è uscita fuori strada, finendo tra le sterpaglie. Il guidatore, per fortuna, è rimasto illeso ed è stato aiutato a uscire dalla macchina da altri automobilisti che si sono fermati dopo aver assistito all’incidente. Il traffico ha subito forti rallentamenti per circa mezz’ora. Non è stato necessario l’arrivo dei soccorsi, solo tanta paura per chi è uscito fuori strada.