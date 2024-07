Selargius, acqua con il contagocce nel centro città

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Il nostro numero di segnalazione guasti è H24 7 giorni su 7 anche festivi. Evidentemente ha il numero sbagliato. Quello corretto è 800022040. Non abbiamo segnalazioni su Selargius. Probabilmente è limitata alla sua utenza” ribatte Abbanoa. Caldo e mancanza di acqua, un mix esplosivo: centralini presi d’assalto quelli dell’ente che gestisce il bene primario, a dir poco “bollenti” come il sole che picchia da giorni. È così che fioccano le segnalazioni come quella giunta da Selargius da parte di un residente preoccupato per la situazione: “Il disservizio di erogazione dell’acqua da parte di Abbanoa è iniziato l’altro ieri mattina e protrattosi oltre le ore 21,30. Il disservizio è ricominciato prima delle 8”. Abbanoa sollecita i cittadini a rivolgersi al numero verde indicato, sempre operativo, e a indicare via e numero civico per effettuare le verifiche del caso.