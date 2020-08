Selargius, accessi secondari al parco di Su Planu ancora chiusi: disagi per i residenti

I cancelletti di servizio nel quartiere di Su Planu a Selargius sono ancora chiusi: disagi per i residenti. Vengono utilizzati come scorciatoie e sono considerati comodi e funzionali accessi per deviare percorsi decisamente più lunghi.

“Nascono per questo ed esistono da prima che venisse recintato il parco” spiega un residente del luogo. Il problema è soprattutto per le persone più anziane e non autosufficienti “con carrozzina e girelli che non escono perché dovrebbero fare tutto il giro, sotto il sole, ed è anche troppo se riescono a fare quei due passi che li portano al parco passando per il cancelletto”. Da qualche tempo, divieto e catena corredano gli ingressi che potrebbero nuovamente essere riaperti al termine dell’emergenza sanitaria.

“Per ragioni di sicurezza legate alla pandemia – spiega il sindaco di Selargius Gigi Concu – si è deciso di chiudere gli accessi secondari al parco, dal momento che sarebbe stato impossibile presidiarli tutti. Non appena la situazione tornerà alla normalità si valuterà la riapertura”