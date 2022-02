Sei miliardi contro il caro-bollette: “Boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese della Sardegna”

“Una boccata d’ossigeno alle famiglie e alle imprese italiane, strozzate dal caro-bollette”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna commenta l’approvazione del DL che stanzia 6 miliardi per contrastare il caro bollette. “Una vittoria politica di Forza Italia e di chi, come noi, ha sollecitato un’azione immediata e urgente da parte del Governo. “Siamo consapevoli -prosegue l’esponente azzurro- che le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica siano molte e drammatiche ma questa è la linea da seguire per stare al fianco dell’Italia che prova a rialzarsi e a riconquistare ogni giorno la sua libertà e la vita sociale ed economica”.

“Grazie alla Lega, a Matteo Salvini e a tutti i ministri e parlamentari portiamo a casa un risultato fondamentale per aiutare le famiglie e le imprese sarde. – Lo dichiara Dario Giagoni, coordinatore Lega Sardegna per Salvini Premier, in merito alla decisione del governo di approvare un nuovo decreto per far fronte al caro bollette. – Lega sempre presente per affrontare e risolvere i problemi concreti dei cittadini, delle imprese e dei territori. Ritengo questo un altro passo in avanti, fondamentale ora continuare a lavorare in squadra con le imprese, ascoltando le loro esigenze e mettendo in campo le misure appropriate; in questo modo sono sicuro che ce la faremo” ha concluso Giagoni.