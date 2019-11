“Segreti di famiglia”: convegno contro la violenza sulle donne

Perché tante donne non denunciano le violenze e i maltrattamenti che subiscono? A questa domanda cercheranno di rispondere le persone esperte inserite dall’Associazione Donne al Traguardo nel programma del convegno che si svolgerà a Cagliari giovedì 14 Novembre alle ore 17,30 nella sala convegni della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2.

Sul tema “Segreti di famiglia – Perché le donne non denunciano; Strumenti e strategie di autodifesa” interverranno Valentina Cherchi, avvocato, Angela Quaquero, psicologa psicoterapeuta, Catia Paganelli, primo dirigente Polizia di Stato, Giovanni La Rocca, magistrato tribunale dei Minori, Claudia Tomasi, psicologa psicoterapeuta. Al termine dei lavori, la coordinatrice del Centro Antiviolenza Donne al Traguardo Alessandra Schirru illustrerà i dati sulle attività svolte nell’anno che sta per concludersi.

In Sardegna, come ovunque, la violenza sulle donne avviene soprattutto in famiglia o, comunque, all’interno delle relazioni affettive. Da qui la difficoltà delle vittime a denunciare o allontanarsi immediatamente da chi usa loro violenza, maltrattamento o abuso.

Il convegno si svolge nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.