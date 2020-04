“Se puoi metti, se hai bisogno prendi”: i piccoli market cagliaritani in aiuto dei bisognosi. Una doppia operazione di solidarietà, per unire i negozianti a sostenere i più poveri: “Noi piccoli commercianti siamo fatti cosi… Un piccolo market a conduzione familiare in via XX settembre 57 a Cagliari. Andiamoci tutti e sosteniamoli..”. Il barista scrittore della Marina Sandro Mascia sottolinea la bella iniziativa di alcuni imprenditori cagliaritani. Che potrebbe moltiplicarsi nelle prossime ore, nei giorni del Coronavirus, per sentirci tutti davvero una comunità.