Scuole, bus e rischio Covid in Sardegna: volontari alle fermate per evitare gli assembramenti

Accordo tra Arst e Prefettura. Ok al piano di servizi aggiuntivi: sono 87 i nuovi bus messi a disposizione da parte dei vettori privati per la ripartenza della didattica in presenza in Sardegna. E c’è un’altra novità sulle fermate e i capolinea dove ci sono i maggiori rischi di assembramento. Il Prefetto ha dato la disponibilità ad utilizzare volontari della Protezione civile per evitare situazioni che possano mettere rischio la salute degli studenti.

Resta in sospeso la questione delle risorse necessarie alla copertura dei costi della nuova programmazione voi bus aggiuntivi. Solo per Arst servono 7 milioni di euro.