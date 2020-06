Scuola, flop delle linee guida Azzolina: oggi manifestazioni in tutta Italia

Le Linee guida per la riapertura delle scuole sembrano aver scontentato tutti. Oggi ci saranno manifestazioni in 60 città italiane contro il piano del ministro Lucia Azzolina.

Critiche arrivano dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dagli educatori: il Piano scuola del ministero dell’Istruzione non promette “né una persona né un soldo in più”, ogni scuola deve “fare da sé, con i mezzi propri e quel che offrono i territori e gli Enti locali”, attacca il Movimento “Priorità alla scuola” che oggi sarà in tutte le 60 piazze che da Nord a Sud protesteranno contro la proposta del ministro per l’Istruzione.

Leggi su Agi.it