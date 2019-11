Scritte intimidatorie contro il Sindaco di Baunei Salvatore Corrias

Una scritta minacciosa è apparsa questa notte contro il sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias. Il suo nome e una croce accanto, con lo spray nero su un muro all’ingresso del paese. E’ lui stesso a denunciarlo con un post dal suo profilo facebook: “Stanotte sono apparse alcune scritte che mi chiamano in causa.”

Corrias non si lascia intimidire e scrive: “Sappiano gli autori che il buio della loro vigliaccheria non potrà mai togliere luce alla grande civiltà della mia comunità e alla serenità del mio operato.”

Ci sarebbero anche altre scritte apparse in punti diversi nella cittadina montana, che arrivano dopo gli abbattimenti dei maiali allo stato brado degli scorsi giorni, dove un allevatore aveva sparato in aria per evitare l’abbattimento dei suini dalla task force regionale.

Tanti i messaggi di solidarietà bipartisan da parte degli amministratori sardi e dal governatore della Sardegna, Christian Solinas, e dal presidente del consiglio regionale Michele Pais, dopo l’ennesimo attacco ai vertici delle istituzioni locali.