Scritte ingiuriose a Gonnosfanadiga, la solidarietà del sindaco verso i carabinieri

Scritte “infamanti e ingiuriose” sono state scritte durante la notte a Gonnosfanadiga.

Condanna il gesto ed esprime piena solidarietà all’Arma dei Carabinieri e al Comandante di stazione, il Maresciallo Fabrizio Pintus, il Sindaco Fausto Orrù. Un amaro risveglio quello di oggi per il centro del Medio Campidano: ignoti hanno diffamato e offeso chi, quotidianamente, protegge e sostiene la comunità. “Auspico che i nostri concittadini, che sempre si sono distinti per la collaborazione, lo facciano anche stavolta collaborando con le forze dell’ordine alla ricerca dei responsabili che non hanno neanche il coraggio di affrontare la situazione faccia a faccia, i classici vigliacchi che si nascondono nel buio della notte per compiere questi atti assurdi che screditano un’intera comunità” scrive il primo cittadino.”Per fortuna Gonnosfanadiga non è così, dimostriamolo ancora una volta”.