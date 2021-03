Screening Sardi e Sicuri a Sarroch: “La partecipazione è necessaria per superare questa situazione”

Sarroch – Screening “Sardi e Sicuri”, il sindaco Salvatore Mattana: “La partecipazione è necessaria per superare presto questa situazione”.

La comunità è zona rossa sino al 31 marzo, stretta necessaria per contenere la diffusione del coronavirus dopo che, nelle ultime due settimane, si sono registrati 50 casi. Da ieri e per tutta la giornata di oggi si svolge la campagna per la verifica del quadro epidemiologico e il primo cittadino spiega: “A conclusione della prima giornata di screening di ieri 20 marzo, sono stati effettuati 851 tamponi ed è risultato 1 solo caso di positività al virus covid-19.

Sebbene il risultato sia buono per quanto riguarda i casi di positività riscontrati, era attesa una maggiore partecipazione, tenuto conto della situazione epidemiologica del nostro comune.

Vi rinnovo, pertanto, l’invito a partecipare numerosi nella giornata di oggi domenica, perché è assolutamente necessario che ci sia la più ampia partecipazione possibile.

Si tratta solo di dedicare pochi minuti del vostro tempo.