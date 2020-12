Screening di massa, il via durante le feste: obiettivo Sardegna Covid free entro l’estate

Lo screening di massa in Sardegna partirà in alcuni piccoli centri dell’Isola tra Natale e Capodanno,. L’obiettivo è completare le operazioni entro il 20 gennaio, per non intralciare la campagna di vaccinazioni anti Covid in arrivo proprio all’inizio del 2021