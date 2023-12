Scoppia una bombola in una casa nelle campagne di Quartucciu: uomo ustionato soccorso dai vicini

Le fiamme hanno danneggiato gravemente un’abitazione in via delle Fragole, nella frazione di Sant’Isidoro. Provvidenziale l’intervento di vigili del fuoco. In azione anche un’ambulanza del 118 per prestare le cure al ferito, un ultraottantenne: fortunatamente non è grave