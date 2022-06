Scoppia un incendio alla Saras, notte di paura a Sarroch: fumo e puzza in tutta la costa, sino a Cagliari

Maxi incendio alla Saras, notte di paura a Sarroch: fumo e puzza in tutta la costa. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel cuore della notte alla raffineria, super lavoro per i vigili del fuoco. Le fiamme ben visibili anche dalla statale 195, l’odore forte di bruciato si sente sino a Capoterra e persino alle porte di Cagliari: per fortuna, stando alle prime testimonianze fornite dai vigili del fuoco di viale Marconi, non ci sarebbero persone ferite o intossicate, ma l’intervento è ancora in corso e sta andando nel migliore dei modi. Non si conoscono ancora le cause del rogo avvenuto in uno degli impianti della più grande azienda sarda, dentro il petrolchimico. Oggi si conosceranno maggiori dettagli. Diverse squadre dei vigili del fuoco in azione sino a tarda notte. Il fumo nero, l’allarme, poi le fiamme: tantissime le segnalazioni dei nostri lettori che sentono l’odore del fuoco addirittura a Stampace. Proprio mentre tante persone erano in giro nel cuore del sabato notte.

Intanto prende posizione anche l’associazione ambientalista “Salva il mare”, che racconta in diretta l’accaduto: “Per chi non si fosse ancora accorto è in corso un grosso incendio all’interno del petrolchimico e dalle prime indiscrezioni pare sia interessata la zona dei silos. Attualmente il vento di ponente sta dirigendo il fumo verso il mare. Ci attendiamo ragguagli dettagliati sulla pericolosità di questi fumi sulle persone, da parte del Sindaco di Sarroch, quale autorità locale in materia sanitaria. Nell’occasione si ricorda che ai primi di luglio dello scorso anno, quindi in questo stesso periodo, vi era stato un riversamento massiccio notturno di fumi”.