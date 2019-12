Non sono gravi e non corre pericolo di vita, il giovane che alle prime luci dell’alba, è stato ferito con una coltellata a Bitti, al termine di una festa privata. E’ stato ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro, con una prognosi di 10 giorni. Non sono ancora chiari i motivi del litigio che ha portato all’accoltellamento. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

(notizia in aggiornamento)