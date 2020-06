Scoppia bombola d’ossigeno, ambulanza va a fuoco: il paziente allettato si alza e scappa – VIDEO

L’ambulanza ferma pronta a scaricare il paziente allettato di fronte all’edificio delle malattie cardiovascolari dell’ospedale Chao Phraya Yomarat, a Suphan Buri, in Thailandia, poi la tragedia sfiorata dopo che il mezzo su cui si trovava ha preso improvvisamente fuoco. A far divampare le fiamme l’esplosione di una bombola d’ossigeno presente nel mezzo di soccorso. In quel momento tutti hanno provato a mettersi in salvo, compreso il paziente che si è alzato dalla lettiga e si è dato alla fuga. Prima l’esplosione poi l’incendio, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”.sono stati immortalati dai presenti, che hanno diffuso il video virale tramite social e su Twitter.