Scoperto il destinatario di oltre un kg di ketamina, in carcere 34enne di San Sperate.

Al termine degli ulteriori approfondimenti svolti, i carabinieri di San Sperate hanno scoperto chi fosse il destinatario di oltre un chilo di ketamina, ritrovato e sequestrato sabato scorso con l’arresto di due persone. I militari hanno dato stamattina esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura della Repubblica di Cagliari, nei confronti di un 34enne di San Sperate, sul quale sono stati raccolti rilevanti elementi di prova in ordine alle proprie responsabilità. L’ uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di processo. Il quantitativo di stupefacente, assolutamente ragguardevole, è sintomatico di un notevole giro di affari. La ketamina è un farmaco anestetico che, assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l’anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico, molto più dell’LSD, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo.