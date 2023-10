Scoperta una piantagione di marijuana a Barega, 4 persone arrestate dalla polizia

Operazione della Squadra Mobile, arrestati quattro uomini e sequestrate 1500 piante di cannabis.

Nel corso di un’operazione antidroga, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 1500 piante di Cannabis indica. Sono stati tratti in arresto quattro uomini, indagati per coltivazione, produzione e detenzione illecita in concorso di sostanze stupefacenti. Dopo alcuni giorni di mirati servizi di osservazione e appostamenti, nel pomeriggio di lunedì i poliziotti hanno fatto irruzione in un terreno nelle campagne di Barega, comune di Carbonia, dove hanno rinvenuto la piantagione, arrestando quattro uomini di 33, 32, 26 e 24 anni, fermati dopo un tentativo di fuga. Sul terreno sono state ritrovate complessivamente 1500 piante di Cannabis indica, 600 delle quali già estirpate. Gli accertamenti effettuati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica hanno appurato un principio attivo compreso tra l’8 e il 14 %, dunque ben oltre i limiti consentiti dalla legge, fissati allo 0,6%.

Immessa sul mercato la droga avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni di euro. Espletate le formalità di rito il P.M. di turno ha disposto che gli indagati fossero condotti a giudizio direttissimo, tenutosi nella mattinata di ieri, durante il quale il GIP ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura cautelate.