Scontro tra un’auto e un motociclo in via Is Mirrionis: grave un 11enne, ferito anche il padre.

Incidente tra un’auto e un motociclo all’ora di pranzo in via Is Mirrionis. Poco dopo la rotatoria auto e motociclo, entrambi diretti verso piazza San Michele, sono venuti a contatto, per cause ancora da accertare.

Nello scontro ad avere la peggio è stato il passeggero della moto, un bambino di undici anni soccorso dal 118 e condotto al Pronto Soccorso del Brotzu in codice rosso. Dopo opportuni accertamenti sono stati assegnati al bambino 15 giorni di prognosi. Il padre, che conduceva il motociclo e non ha riportato traumi importanti è stato trasportato al SS. Trinità per accertamenti.

Tutti i protagonisti del sinistro sono residenti nel capoluogo.