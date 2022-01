Scontro tra due auto a Villacidro, ferita un’impiegata: non è in pericolo di vita.

Ieri a Villacidro, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Renault Scenic condotta da un imprenditore cinese di 44 anni residente ad Oristano e una Renault Twingo guidata da una 61enne impiegata del luogo. A seguito dell’evento, la donna è stata trasportata con un’ambulanza dal personale del 118 presso l’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto per i rilievi personale della Stazione Carabinieri di Villacidro. I documenti di guida e di circolazione di entrambe le parti sono risultati essere regolari.