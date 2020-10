Scontro tra due auto a Monserrato nella via Giulio Cesare del caos: due feriti. In tarda mattinata, verso le 13, due automobili, una Fiat 500 e una Fiat Punto, si sono scontrate in via Giulio Cesare.

Una delle vetture, la Punto, è stata scaraventata nella fermata del bus. Fortunatamente a quell’ora non c’era nessuna persona nei paraggi.

Via Giulio Cesare è stata segnalata in passato dai residenti perché molto spesso le macchine la percorrono a velocità sostenuta. https://www.castedduonline.it/monserrato-sfrenate-corse-di-auto-in-via-giulio-cesare-gare-automobilistiche-tanti-investimenti-sfiorati/

Sembrerebbe che una delle due vetture provenisse da via Sant’Angelo.