Scontro tra furgone e auto a Serramanna: tre feriti, uno è gravissimo

Serramanna – Scontro tra un furgone e una vettura lungo la circonvallazione del paese: grave un 26enne che è stato trasportato al Brotzu di Cagliari. Altri due feriti sono stati ricoverati in codice rosso a San Gavino Monreale. Il cavalcavia ferroviario è ancora interdetto al traffico. Una fila di transenne delimita la strada che si snoda nella periferia del centro abitato e che, spesso, è teatro di incidenti stradali. L’ennesimo incidente questo pomeriggio, intorno alle 14,30: per cause ancora ben da chiarire, una macchina e un furgone, non un mezzo pesante come era emerso nei primi istanti dopo lo schianto, si sarebbero scontrati. Le condizioni di uno dei feriti, in particolar modo, sono da subito apparse gravi tanto da far intervenire l’elisoccorso che è atterrato nello spazio adiacente a un distributore di benzina. Sul posto erano presenti, oltre le forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco e diverse ambulanze medicalizzate. Nonostante i rilievi da parte dei carabinieri siano stati effettuati, la circonvallazione, nel tratto ovest, è rimasta a lungo interdetta al traffico.