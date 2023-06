Scontro tra auto a Villacidro, due persone in codice rosso.

Ieri sera a Villacidro, sulla strada statale 196 all’altezza del bivio S’Acquacotta, per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro stradale. Coinvolte una Ford Ecosport condotta da un 48enne di Iglesias, con a bordo una 42enne anche lei di Iglesias, e una Daewoo Matiz condotta da un 55enne di Villacidro e che trasportava quale passeggero una 52enne anche lei originaria del capoluogo del Medio Campidano. Ad avere la peggio sono stati proprio gli ultimi due che sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente presso l’ospedale policlinico di Monserrato e l’ospedale Brotzu di Cagliari, fortunatamente non in pericolo di vita.

Ad eseguire i rilievi sul luogo del sinistro sono stati i Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Villacidro. Sul posto sono giunti anche il 118 e il personale dell’ANAS per la pulizia della strada.