Scontro scooter-auto in via della Pineta a Cagliari, giovane finisce al Brotzu in codice rosso

Un giovane di 25 anni è rimasto ferito in modo grave in via della Pineta a Cagliari, in seguito allo scontro tra il suo scooter e un’automobile. Lo schianto è avvenuto vicino all’incrocio con via dei Colombi, in un punto nel quale già altre volte si sono registrati incidenti gravi. Illeso l’automobilista anche perchè la moto ha impattato su una fiancata della macchina. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è piombata un’ambulanza del 118: il centauro è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al Brotzu con diversi traumi e fratture riscontrati dai medici intervenuti sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi potrà essere sciolta solo tra qualche ora.