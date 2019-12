Scontro mortale sulla 131, lacrime a Santa Giusta per la scomparsa di Gabriele Trincas

Choc a Santa Giusta per la morte di Gabriele Trincas, il corriere 48enne rimasto vittima del terribile incidente avvenuto sulla Ss 131, all’altezza di Sestu. L’uomo, nato a Cagliari, si era trasferito nel paesino dell’Oristanese nel 2001 ed era sposato. Era al volante del suo furgoncino quando, per cause ancora da chiarire, è avvenuto il bruttissimo impatto. La notizia della sua scomparsa ha fatto in tempo rapido il giro del paese, arrivando anche alle orecchie del sindaco Antonello Figus: “Gabriele si era trasferito da noi dal 2001, mi capitava di vederlo spesso ritornare, a bordo del suo furgoncino, perchè la sua casa si trova dietro i parcheggi del Comune”. Venerdì scorso, il 48enne si era recato negli uffici dell’amministrazione comunale “per svolgere alcune pratiche anagrafiche”, spiega ancora Figus. “La sua morte ci addolora, in paese era benvoluto da tutti. È stato uno dei tanti lavoratori sardi che, per un motivo o per un altro, hanno scelto di vivere a Santa Giusta per la sua vicinanza con le grandi strade statali. Il giorno del funerale sono intenzionato a dichiarare il lutto cittadino”.