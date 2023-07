Scontro in viale Diaz, un ferito in codice rosso: coinvolta anche una tubazione del gas

Incidente stradale a Cagliari, coinvolta anche una tubazione del gas: i Vigili del fuoco delimitano e mettono in sicurezza l’area.

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7 a Cagliari, per un incidente stradale in viale Diaz. Per cause ancora da accertare, un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro danneggiando una tubazione del gas cittadino.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale che ha delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Uno dei conducenti è rimasto ferito gravemente ed è stato soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso.

I Vigili del fuoco hanno presidiato l’area in sicurezza, in attesa dell’intervento della squadra dei tecnici della ditta preposta per la riparazione della tubazione del gas.