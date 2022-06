Scontro frontale sulla Ss 547 a Ortacesus, 4 feriti in ospedale.

Ortacesus, i ncidente stradale sulla Statale 547 alle porte del paese. I Vigili del Fuoco estraggono tre persone dalle autovetture e mettono in sicurezza i veicoli e la sede stradale

La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta intorno alle 3 nella Strada Statale 547, alle porte del paese di Ortacesus, per un incidente stradale in cui per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

I veicoli coinvolti sono una Bmw Serie1 con un occupante e una Opel Corsa con 3 persone a bordo. Tutti sono rimasti feriti e tre sono stati estratti dall’abitacolo dagli operatori e affidati al personale sanitario inviato dal 118 sul posto con quattro ambulanze, di cui due medicalizzate. Tutti sono stati trasportati in ospedale, il più grave sembrerebbe il conducente della Opel.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.