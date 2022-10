Scontro frontale fra auto a San Sperate, due persone in codice rosso

Intervento dei Vigili del Fuoco in corso dalle 17 per incidente stradale sulla strada complanare adiacente alla Statale 131 all’altezza del km 15.400 in territorio del comune di San Sperate, direzione Sassari, dove per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Il numero di emergenza 115 che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “2A” dove gli operatori VVF giunti sul posto congiuntamente al personale sanitario inviato sul posto, hanno estratto i due conducenti dalle autovetture coinvolte, trasportati in ospedale con codice rosso ma non in pericolo di vita.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale.

I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto la Polizia Stradale del distaccamento di Sanluri per gli accertamenti e i rilievi di legge.