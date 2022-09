Scontro fra auto e scooter in viale Regina Elena: 59enne grave al Brotzu

Si è scontrato con un’auto mentre guidava il suo scooter e l’impatto è stato molto violento, tanto da procurargli gravi ferite. L’uomo, un 59enne di Tortolì, è stato soccorso dallo stesso automobilista coinvolto nello scontro, ed è finito in codice rosso in ospedale al Brotzu. Le sue condizioni sono preoccupanti. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, che si stanno occupando dei rilievi, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un trauma cranico. Ancora non si conoscono le cause dello scontro.