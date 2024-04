Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scontro fra una Renault Clio e un furgone Iveco sulla statale 131, all’altezza di Nuraminis in direzione Cagliari. Un 61enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu del capoluogo ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche le forze dell’ordine. Inevitabili i disagi, con il rallentamento del traffico.