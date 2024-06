Scontro all’incrocio tra auto e scooter a Quartu, un portapizze ferito finisce all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo incidente a Quartu tra un’auto e uno scooter guidato da un portapizze. Lo schianto tra via Foscolo e via Manara: ad avere la peggio è stato il rider che, a causa del forte impatto, è caduto e scivolato sull’asfalto. Sul posto è piombata una pattuglia della polizia Locale e, in seguito, anche un’ambulanza del 118. Il giovane è stato soccorso e controllato dall’equipe medica, poi la decisione del trasferimento all’ospedale, in codice rosso per dinamica, oer ke ferite riportate.