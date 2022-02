Scontro a Villasor fra un suv e un caterpillar: due feriti in codice rosso

Terribile scontro questo pomeriggio a Villasor fra un Suv Bmw e una Mini Pala caterpillar: entrambi i conducenti, il 61enne Paolo Contu di Decimomannu e il 32enne Riccardo Loi di Cagliari sono ricoverati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato.

La richiesta di intervento è arrivata ai vigili del fuoco poco prima delle 14, dalla strada statale 196 all’altezza del km 7 alle porte del paese di Villasor, dove per cause ancora da accertare una Mini Pala Caterpillar, mezzo da cantiere per il movimento terra e un Suv che percorreva la statale, sono rimasti coinvolti in uno scontro. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre il conducente del Suv insieme ai sanitari e hanno provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto è intervenuta anche l’autogru dei Vigili del Fuoco in supporto alla squadra ordinaria già sul posto per la messa in sicurezza della minipala ribaltata sulla carreggiata della sede stradale. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.