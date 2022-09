Scontri tra contestatori della Meloni e polizia a Cagliari, 4 denunciati per resistenza

Tensione in piazza del Carmine a Cagliari durante il comizio di Giorgia Meloni. Ci sono stati degli scontri tra un gruppo di contestatori della leader di Fratelli d’Italia e le forze dell’ordine. Sono volate urla e anche spintoni, come si può vedere in uno dei tanti video realizzati con gli smartphone dai presenti, ed è intervenuta la Digos. Sono state individuate e portate in questura quattro persone che saranno denunciate dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa del comizio elettorale. E l’elenco dei denunciati potrebbe presto ingrossarsi.

Infatti, le indagini della Digos proseguono per individuare altre persone coinvolte nei disordini.