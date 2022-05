Scomparso al Brotzu dopo l’intervento, cresce l’ansia per Giorgio Sanna: “Voleva tornare a casa”

È sparito dopo che, tre giorni prima, aveva subìto un delicato intervento al cervello. Un’operazione non facile ma che era andata bene, tanto che presto Giorgio Sanna, 65enne di Quarucciu, sarebbe stato dimesso. Ma ieri, alle 17:30, è scomparso dal reparto di Neurochirurgia. Dall’ospedale l’allarme ai parenti è stato dato in tempi molto rapidi e, dopo circa due ore di ricerche, è partita anche la telefonata al 113. L’uomo ha con sé il cellulare ma risulta spento. E i suoi vestiti non sono certo quello di chi esce per una passeggiata in centro: dovrebbe essere vestito con dei pantaloni grigi e un piumino blu col cappuccio. “Abbiamo ricevuto qualche segnalazione, ma purtroppo senza esito. Papà stava bene, l’abbiamo visto per l’ultima volta in videochiamata ieri alle 16:30. Stava bene, era tranquillissimo. Poi, a pochi giorni dall’intervento non posso sapere le sue reali condizioni”, spiega il figlio Federico, che ha fatto la denuncia di scomparsa alla polizia.

“Papà voleva tornare a casa, quindi presumo che sia uscito per cercare di arrivare a Quartucciu”. Ma è solo una ipotesi: “Al Brotzu penso che debbano controllare le immagini delle telecamere. Ci hanno avvisato, ieri verso le venti, di aver chiamato la polizia, l’avevamo già fatto noi. Papà stava per andare in pensione, lavora in una cooperativa ma nell’ultimo periodo si era messo in congedo. Chiunque abbia notizie utili chiami al +393469656034 o le Forze dell’ordine”. L’ansia dei parenti del sessantacinquenne aumenta ora dopo ora.