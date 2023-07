Scomparsa a Monserrato, appello a Radio Zampetta Sarda per Yas

SOS SCOMPARSA YAS A MONSERRATO

Lei è Yas, gatta di 6/8 anni sterilizzata. È scappata da via Pio IX n 10 a Monserrato. È scappata perché spaventata da un branco di cani. La sto cercando per tutta Monserrato. Manca ormai da una settimana. Gatto simil birmano. Pelo semilungo. Ha un collarino rosa in gomma che di notte diventa fluorescente, non ha la medaglietta. Controllate per favore in giardini, legnaie, garage ecc ecc. Se la avvistate avvisatemi subito che arrivo. Tel 3473596273 oppure 3519301233. Se potete condividete, Grazie!

